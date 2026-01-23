Evroparlamentarci započeli razgovore u Skupštini Srbije

Delegacija poslanika Evropskog parlamenta (EP) započela je razgovore u Skupštini Srbije tokom posete Beogradu o aktivnostima u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Fokus razgovora biće na temama istaknutum u dve prošlogodišnje rezolucije EP o Srbiji. Devet članova delegacije Odbora za spoljne poslove (AFET) razgovaraće sa predstavnicima Vlade Srbije i parlamentarnih stranaka o dodatnim reformama potrebnim za unapređenje procesa pristupanja Srbije EU. Evroparlamentarci će razgovarati i sa predstavnicima medija, organizacija civilnog društva, istraživačkih centara, akademske zajednice i studenata. Delegaciju EP, koju predvodi