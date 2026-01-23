Fon der Lajen najavila veća ulaganja u Grenland i bezbednost Arktika

Evropska komisija će uskoro predstaviti veliki investicioni paket za Grenland, najavila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, rekavši da će EU produbiti saradnju sa SAD i drugim partnerima na jačanju arktičke bezbednosti.

Na konferenciji posle vanrednog samita EU kasno sinoć, Fon der Lajen je rekla da je EU nedovoljno ulagala u arktički region i njegovu bezbednost i da je sada vreme da se investicije povećaju. „Trenutno radimo na jačanju odnosa EU sa Grenlandom i u okviru toga Komisija će uskoro predložiti značajan paket investicija“, kazala je ona i dodala da je predloženo da u narednom budžetu EU od 2028. godine bude udvostručena finansijska pomoć Grenlandu. Pored investicija, Fon