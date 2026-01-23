Košta pozdravio američko povlačenje pretećih carina, preneo podršku EU Danskoj i Grenlandu

Košta je u izjavi posle sinoćnjeg neformalnog sastanka članova Evropskog saveta sazvanog zbog procene odnosa između Brisela i Vašingtona nakon pretnji carinama američkog predsednika Donalda Trampa istakao da su EU i SAD izgradili transatlantsku zajednicu utvrđenu kroz istoriju, i zasnovanu na zajedničkim vrednostima i posvećenu prosperitetu i bezbednossti svojih naroda, navodi se u saopštenju Evropskog saveta. Naglasio je da EU veruje da odnosi između partnera i