Dobro je: Đoković izbegao najpakleniju vrućinu u 3. kolu!

U Melburnu nas u subotu očekuje najtopliji dan u dosadašnjem toku Australijan opena, i to ubedljivo.

Maksimalna temperatura iznosiće 39 stepeni, što znači da nikome na terenu neće biti lako. Novak Đoković svoj meč trećeg kola sa Botikom van de Zandshulpom igra na Rod Lejver areni, prvi večernjem programu – to znači 19.00 po lokalnom, tj. u subotu od 9.00 po srednjoevropskom vremenu. Dosad su se Đoković i Holanđanin sastali dvaput i skor je 1-1. Đoković je lako slavio u Astani 2022. godine, ali je prošle godine u Indijan Velsu Botik slavio sa 6:2, 3:6, 6:1.