Meč za sedam dana: Zvezda ne zna gde će da igra protiv Dubaija

Košarkaši Crvene zvezde još uvek ne znaju gde će igrati meč protiv Dubaija u okviru 25. kola Evrolige.

Duel je zakazan za 30. januara, a u redovima srpskog evroligaša i dalje čekaju potvrdu da li će tim iz Emirata dočekati u Beogradskoj Areni ili Pionioru. Zbog toga još uvek nije ni počela prodaja karata za taj duel. Čeka se da se vidi da li će se završiti demontaža bazena u Beogradskoj Areni koji je tu postavljen zbog Evropskog prvenstva u vaterpolu. Saopštenje crveno – belih povodom meča sa Dubaijem prenosimo u celini. „KK Crvena zvezda Meridianbet posle serije