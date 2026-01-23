Alkaraz samouveren: "Moj nivo je sve bolji"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Alkaraz samouveren: "Moj nivo je sve bolji"

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz lako se plasirao se u osminu finala Australijan opena.

Španac je jutros u trećem kolu pobedio Francuza Korentana Mutea sa 3:0i ispisao istoriju, pošto je odigrao svoj 100. meč na grend slemovima u karijeri i ostvario čak 87. trijumf. To je najbolji učinak u prvih 100 mečeva u istoriji, uz Bjorna Borga koji je imao isti. Konkurenciji je na konferenciji za medije poslao jasnu poruku. "Moj nivo je sve bolji i bolji. Mute nije igrač koji vam dozvoljava da uđete u ritam – ima drop-šotove, sečene udarce, stalno menja tempo.
