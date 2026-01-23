Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

Sputnik pre 1 sat
Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

Polaganjem venaca na spomenik na Keju žrtava racije u Novom Sadu obeležena je 84. godišnjica pogroma u Novosadskoj raciji kada je ubijeno više od 1.300 Novosađana, a ovogodišnji pomen služio je patrijarh srpski Porfirije.

Pomen je održan uz sasluženje vladike bačkog Irineja, mohačkog Damaskina, i osečkopoljskog i baranjskog Heruvima, a jevrejsku službu držao je vrhovni rabin Isak Asiel. Obeležavanju 84. godišnjice prisustvovali su izaslanik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Balint Juhas, ambasadori Mađarske i Izraela, kao i zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

Pomenom i polaganjem venaca obeleženo 84 godine od Novosadske racije

RTS pre 1 sat
Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

Euronews pre 1 sat
Vučević prisustvovao obeležavanju godišnjice Novosadske racije: To je opomena za celo čovečanstvo

Vučević prisustvovao obeležavanju godišnjice Novosadske racije: To je opomena za celo čovečanstvo

Blic pre 2 sata
Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

Vučević: Novosadska racija da bude opomena da fašističko zlo ne sme da se ponovi

RTV pre 2 sata
Gradonačelnik Mićin na obeležavanju 84. godišnjice pogroma u Novosadskoj raciji

Gradonačelnik Mićin na obeležavanju 84. godišnjice pogroma u Novosadskoj raciji

RTV pre 2 sata
Obeležena 84. godišnjica Novosadske racije: „Nismo se sabrali da budemo sudije, već da posvedočimo tragediji sunovrata ljudske…

Obeležena 84. godišnjica Novosadske racije: „Nismo se sabrali da budemo sudije, već da posvedočimo tragediji sunovrata ljudske prirode“

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelSkupština SrbijeVojvodinaNovi SadMađarskasrbijadruštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će obavestiti Upravni sud o potrebi angažovanja profesorke Jelene Kleut

Uprava Filozofskog fakulteta obećala da će obavestiti Upravni sud o potrebi angažovanja profesorke Jelene Kleut

Newsmax Balkans pre 23 minuta
Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta obećalo da će sudu dostaviti pojašnjenja o Jeleni Kleut

Nastavno-naučno veće Filozofskog fakulteta obećalo da će sudu dostaviti pojašnjenja o Jeleni Kleut

RTS pre 3 minuta
Studentkinja Filozofskog fakulteta nakon Nastavno-naučnog veća: Nismo dobili nijedan odgovor, bojkot do povratka profesorke…

Studentkinja Filozofskog fakulteta nakon Nastavno-naučnog veća: Nismo dobili nijedan odgovor, bojkot do povratka profesorke Kleut

Insajder pre 1 sat
(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

(Foto) Pomenom i polaganjem venaca obeležene 84 godine od Novosadske racije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Izmenjen raspored klizanja na Spensu

Izmenjen raspored klizanja na Spensu

NoviSad.com pre 1 sat