Prva trilaterala Rusije, SAD i Ukrajine: Američka delegacija sletela u Abu Dabi

Sputnik pre 1 sat
Prva trilaterala Rusije, SAD i Ukrajine: Američka delegacija sletela u Abu Dabi

Avion koji je poleteo iz Rusije, a u kojem se, kako se pretpostavlja, nalazio specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof, sleteo je u Abu Dabi nakon njegovog sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, proizlazi na osnovu podataka servisa "Flajtradar24". U Abu Dabiju se očekuje održavanje trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Kijeva.

Prema podacima servisa "Flajtradar24", avion tipa "bombardier global 7500", sa registracionom oznakom N102WG, sleteo je na aerodrom u Abu Dabiju u 8.47 po beogradskom vremenu. Trilateralni sastanak Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine počeće večeras u Abu Dabiju, a još jedna runda je planirana za subotu, javljaju ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore u kabinetu Zelenskog. Zelenski je takođe objavio da je proširio sastav ukrajinske delegacije za razgovore sa
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 16 minuta
SAD, Ukrajina i Rusija danas na prvim trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju

SAD, Ukrajina i Rusija danas na prvim trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju

NIN pre 31 minuta
Kremlj objavio koji važan uslov Kijev mora da ispuni: Zelenski: Donbas ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju

Kremlj objavio koji važan uslov Kijev mora da ispuni: Zelenski: Donbas ključno pitanje na pregovorima u Abu Dabiju

RTS pre 16 minuta
Početak pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju zakazan za večeras

Početak pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju zakazan za večeras

RTV pre 1 sat
Zelenski: Ključno pitanje Donbasa biće razmatrano tokom razgovora u Abu Dabiju

Zelenski: Ključno pitanje Donbasa biće razmatrano tokom razgovora u Abu Dabiju

RTV pre 1 sat
Sve oči u uprte Abu dabi: Zelenski tvrdi da jedna stvar odlučuje sudbinu rata: "Umerov će mi davati odgovarajuće signale u…

Sve oči u uprte Abu dabi: Zelenski tvrdi da jedna stvar odlučuje sudbinu rata: "Umerov će mi davati odgovarajuće signale u svakoj fazi"

Blic pre 1 sat
Pitanje teritorija uslov za mir

Pitanje teritorija uslov za mir

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaAerodromKinaRusijaKijevAbu DabisvetsadPregovori

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Insajder pre 41 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 16 minuta
Medijapar: Tramp i njegova administracija grade medijsku propagandnu infrastrukturu

Medijapar: Tramp i njegova administracija grade medijsku propagandnu infrastrukturu

Beta pre 31 minuta
Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Tramp: Velika flota SAD se kreće ka Iranu

Danas pre 41 minuta
Tramp: „Velika flota SAD se kreće ka Iranu“

Tramp: „Velika flota SAD se kreće ka Iranu“

Serbian News Media pre 36 minuta