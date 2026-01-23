Prva trilaterala Rusije, SAD i Ukrajine: Američka delegacija sletela u Abu Dabi

Avion koji je poleteo iz Rusije, a u kojem se, kako se pretpostavlja, nalazio specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof, sleteo je u Abu Dabi nakon njegovog sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, proizlazi na osnovu podataka servisa "Flajtradar24". U Abu Dabiju se očekuje održavanje trilateralnih pregovora Rusije, SAD i Kijeva.

Prema podacima servisa "Flajtradar24", avion tipa "bombardier global 7500", sa registracionom oznakom N102WG, sleteo je na aerodrom u Abu Dabiju u 8.47 po beogradskom vremenu. Trilateralni sastanak Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine počeće večeras u Abu Dabiju, a još jedna runda je planirana za subotu, javljaju ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore u kabinetu Zelenskog. Zelenski je takođe objavio da je proširio sastav ukrajinske delegacije za razgovore sa