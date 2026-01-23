AMSS: Zadržavanja samo na izlazu na Batrovcima za teretna vozila - četiri sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci vozila na izlazu zadržavaju četiri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navode iz ovog saveza.