AMSS: Zadržavanja samo na izlazu na Batrovcima za teretna vozila - četiri sata

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima na graničnom prelazu Batrovci vozila na izlazu zadržavaju četiri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, navode iz ovog saveza.
AMSS: Vidljivost smanjena zbog magle

N1 Info pre 10 minuta
BatrovciAMSSgranicni prelazi

Zašto treba biti skeptičan prema tvrdnjama da Venecuela ima najveće rezerve nafte

Forbes pre 15 minuta
AMSS: Vidljivost smanjena zbog magle

N1 Info pre 10 minuta
Makronove naočare od 659 evra podigle akcije proizvođača

Forbes pre 5 minuta
Hibridi za 2026. na koje vredi obratiti pažnju

Forbes pre 15 minuta
Saveti za balans poslovnog i privatnog života

Forbes pre 15 minuta