Premijer Grenlanda izričit: "Spremni za razgovore sa SAD, suverenitet je crvena linija"

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je da nije upoznat sa detaljima sporazuma predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea o Grenlandu, poručivši da su suverenitet i teritorijalni integritet te teritorije nepovredive "crvene linije".

Nilsen je rekao da ne zna šta sporazum podrazumeva i da očekuje da se o tome razgovara u okviru zajedničke dansko-grenlandsko-američke radne grupe. On je naglasio da je Grenland spreman za pregovore, ali da su suverenitet i teritorijalni integritet neupitni. Nilsen je to rekao uoči samita Evropske unije (EU) posvećenog Grenlandu, ponovivši da je spreman na dijalog sa SAD, ali uz puno uvažavanje grenlandskih stavova. "Želim dijalog zasnovan na poštovanju u kojem
