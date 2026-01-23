Promenjen termin serije "Radio Mileva" za danas: Zna se zbog čega i kada je možemo gledati

Novu epizodu serije "Radio Mileva" nećemo danas, u petak 23. januara, gledati u standardnom terminu od 20 časova na Prvom programu RTS-a.

A zna se i zbog čega. Budući da na RTS-u 1 od 20:20 počinje prenos utakmice polufinala Evropskog vaterpolo prvenstva između Srbije i Italije u Beogradskoj areni, došlo je do pomeranja termina serije. Novu epizodu "Radio Mileve" ćemo tako gledati od 22 časa na Prvom programu Javnog servisa, navodi se u programskoj šemi. (Telegraf.rs)