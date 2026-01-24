Ukrajinske vlasti: Masovno rusko bombardovanje elektroenergetske mreže

Beta pre 32 minuta

Rusija je rano jutrospokrenula još jedan veliki napad na elektroenergetsku mrežu Ukrajine uz napad i na Kijev, i struje nema 1,2 miliona ljudi širom te zemlje.

Oko 6.000 zgrada u Kijevu je od jutros i bez grejanja dok je temperatura bila oko minus deset stepeni Celzijusa, a mnogi nemaju grejanje još od prethodnih napada, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Moskva napada iako o mirovnom planu već dva dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pregovara s SAD i Ukrajinom, za sada bez znaka kompromisa.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je jedna osoba poginula u glavnom gradu, a četiri su ranjene, od kojih su tri hospitalizovane, dok je 19 ljudi, uključujući dete, povređeno u drugom po veličini gradu Ukrajine, Harkovu.

Rusija, koja bombarduje ukrajinsku elektroenergetsku mrežu od početka svoje invazije 2022. godine, sprovodi najintenzivniju kampanju bombardovanja energetske infrastrukture ove zime, ostavljajući stanovnike širom Ukrajine s najviše nekoliko sati struje dnevno, a neke bez grejanja i vode.

Više od 800.000 domaćinstava u Kijevu i još 400.000 u severnom regionu Černigova je bez struje zbog najnovijih napada, rekao je zamenik premijera Oleksij Kuleba.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da je Rusija prošle noći napala sa 375 dronova i 21 raketom, uključujući dve retko korišćene balističke rakete "Cirkon".

Ukrajinska protiv-vazduhoplovna odbrana je otvorila vatru na rakete i dronove koji su ciljali Kijev, a čile su se jake detonacije među gradskim višespratnicama.

Šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko rekao je da je bilo napada u najmanje četiri okruga. Oštećena je i medicinska ustanova.

Kijev je već pretrpeo dva masovna noćna napada od Nove godine, zbog kojih su stotine stambenih zgrada bez struje i grejanja.

Ekipe za vanredne situacije i dalje rade na popravkama.

U Harkovu, čestoj meti napada svega 29 kilometara od granice Rusije i mnogo bliže istočnim linijama fronta, gradonačelnik Igor Terehov je rekao da je 25 dronova pogodilo nekoliko naselja.

Terehov je na Telegramu naveo da su dronovi pogodili studentski dom u kojem su raseljena lica, kao i porodilište i još jednu zdravstvenu ustanovu.

(Beta, 24.01.2026)