Kupili su legendarni FAP-ov autobus i adaptirali ga u savršeno mesto za beg: "Gosti stižu iz svih delova sveta"! Ovako izgleda vikendica na Maljenu

Blic pre 13 minuta
Kupili su legendarni FAP-ov autobus i adaptirali ga u savršeno mesto za beg: "Gosti stižu iz svih delova sveta"! Ovako izgleda…

Na planini Maljen, nedaleko od Divčibara, nastao je jedan od najoriginalnijih turističkih projekata u Srbiji. Anja i Strahinja su legendarni jugoslovenski autobus proizveden u fabrici FAP adaptirali u jedinstveno mesto za odmor, a čitav koncept pretvorili u mali porodični biznis koji danas privlači goste iz različitih delova sveta.

Na svega desetak kilometara od Divčibare, u netaknutoj prirodi planine Maljen, ovaj par je stari autobus pretvorio u toplo, funkcionalno i estetski upečatljivo mesto za beg od gradske svakodnevice. U neposrednoj blizini nalazi se i izolovana drvena brvnara sa panoramskim pogledom, kao i bačve za kupanje, namenjene gostima koji traže mir, tišinu i privatnost. Lokacija je posebno zanimljiva turistima iz regiona, jer se do Maljena iz Hrvatske stiže za oko tri sata
