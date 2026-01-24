Makazice, šibice, pinceta nikako u avion! Detaljan spisak stvari zbog kojih možete da budete izbačeni sa leta

Blic pre 1 sat
Makazice, šibice, pinceta nikako u avion! Detaljan spisak stvari zbog kojih možete da budete izbačeni sa leta

Zabranjeno je unositi vatreno oružje, eksplozivne materije, alat i druge opasne predmete u avion Putnicima se savetuje da proveravaju pravila o prtljagu kako bi izbegli neprijatnosti i kazne Stvari poput makazica, pincete ili šibica mogle bi da vam dođu "glave" ukoliko putujete avionom iz Srbije ka drugim zemljama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je detaljna uputstva o tome šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno unositi u ručni i predati prtljag, kako bi se izbegle neprijatnosti tokom kontrole. U ručnom prtljagu dozvoljeno je nositi tečnosti samo u pakovanjima do 100 mililitara, i to spakovane u providnu kesu zapremine do jednog litra. Ovo se odnosi na vodu, parfeme, kreme, šampone i slične proizvode. Sve što prelazi ovu količinu mora biti u predatom prtljagu ili će
Otvori na blic.rs

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova »

Oboren pešak u Bulevaru kralja Aleksandra

Oboren pešak u Bulevaru kralja Aleksandra

Danas pre 3 sata
Poljska šalje stotine generatora Ukrajini zbog ruskih napada

Poljska šalje stotine generatora Ukrajini zbog ruskih napada

RTV pre 11 sati
Uhapšen mladić zbog bacanja bombe u Nišu

Uhapšen mladić zbog bacanja bombe u Nišu

Gradski portal 018 pre 2 sata
U Nišu uhapšen mladić koji je bacio bombu na porodičnu kuću

U Nišu uhapšen mladić koji je bacio bombu na porodičnu kuću

Medijska kutija pre 5 sati
Neprimereno dodirivao rođaku (19): Uhapšen muškarac (53) iz Kruševca, policija mu odredila zadržavanje

Neprimereno dodirivao rođaku (19): Uhapšen muškarac (53) iz Kruševca, policija mu odredila zadržavanje

Blic pre 8 sati
Uhapšen Kruševljanin zbog polnog uznemiravanja rođake

Uhapšen Kruševljanin zbog polnog uznemiravanja rođake

Serbian News Media pre 7 sati
Neprimereno dodirivao rođaku (19) u svojoj kući: Uhapšen muškarac (53) iz Kruševca

Neprimereno dodirivao rođaku (19) u svojoj kući: Uhapšen muškarac (53) iz Kruševca

Newsmax Balkans pre 7 sati
Ministarstvo Unutrašnjih Poslova »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Makazice, šibice, pinceta nikako u avion! Detaljan spisak stvari zbog kojih možete da budete izbačeni sa leta

Makazice, šibice, pinceta nikako u avion! Detaljan spisak stvari zbog kojih možete da budete izbačeni sa leta

Blic pre 1 sat
"Tata, boli me, ne mogu više." Ispovest oca Milene (34) iz Prokuplja koja je preminula od sepse nakon što je vraćena kući…

"Tata, boli me, ne mogu više." Ispovest oca Milene (34) iz Prokuplja koja je preminula od sepse nakon što je vraćena kući posle infuzije (foto, video)

Blic pre 2 sata
Od 7. jula ništa neće biti isto: Na snagu stupaju nova pravila za sva motorna vozila, evo o čemu se tačno radi

Od 7. jula ništa neće biti isto: Na snagu stupaju nova pravila za sva motorna vozila, evo o čemu se tačno radi

Blic pre 2 sata
„Gaza kao prazna ploča na kojoj moćni projektuju vlastite interese“: Sagovornici Danasa komentarišu Trampov Odbor za mir

„Gaza kao prazna ploča na kojoj moćni projektuju vlastite interese“: Sagovornici Danasa komentarišu Trampov Odbor za mir

Danas pre 2 sata
Promena za 25 miliona domaćinstava: Od marta 2026. ovaj trgovački lanac, koji stiže u Srbiju, menja dugogodišnju praksu, želi…

Promena za 25 miliona domaćinstava: Od marta 2026. ovaj trgovački lanac, koji stiže u Srbiju, menja dugogodišnju praksu, želi da uštedi milione

Blic pre 2 sata