Makazice, šibice, pinceta nikako u avion! Detaljan spisak stvari zbog kojih možete da budete izbačeni sa leta

Zabranjeno je unositi vatreno oružje, eksplozivne materije, alat i druge opasne predmete u avion Putnicima se savetuje da proveravaju pravila o prtljagu kako bi izbegli neprijatnosti i kazne Stvari poput makazica, pincete ili šibica mogle bi da vam dođu "glave" ukoliko putujete avionom iz Srbije ka drugim zemljama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je detaljna uputstva o tome šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno unositi u ručni i predati prtljag, kako bi se izbegle neprijatnosti tokom kontrole. U ručnom prtljagu dozvoljeno je nositi tečnosti samo u pakovanjima do 100 mililitara, i to spakovane u providnu kesu zapremine do jednog litra. Ovo se odnosi na vodu, parfeme, kreme, šampone i slične proizvode. Sve što prelazi ovu količinu mora biti u predatom prtljagu ili će