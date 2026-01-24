"Ovde doktor Petrović, dogodila se strašna nesreća..." Ženi je zazvonio telefon, počela je da se trese, ubrzo je shvatila da je sve bila prevara: "Čula sam viku, jauke!"

Blic pre 39 minuta
"Ovde doktor Petrović, dogodila se strašna nesreća..." Ženi je zazvonio telefon, počela je da se trese, ubrzo je shvatila da…

Policija je apelovala na građane na dodatni oprez Dvojac je uhapšen, a žena koju su zvali kaže da ju je sin spasao opasne prevare Dvoje prevaranata, 51-godišnja državljanka Ukrajine i 41-godišnji državljanin Mađarske, imali su pune ruke posla u potrazi za žrtvama pod Marjanom, koje su ciljano birali među starijom populacijom.

Policija im je uspešno stala na put. Brzom intervencijom su ih uhapsili, čime su okončane morbidne telefonske predstave kojima su ozbiljno uznemirili osobe s kojima su dolazili u kontakt. Obrazac prevare je poznat: muškarac se predstavljao kao lekar, dok je žena dramatizacijom, zapomaganjem i plačem iznosila priču o teškoj nesreći i stradanju bliskih osoba starijih građana sa kojima su stupali u kontakt. Nakon priče o navodnoj amputaciji noge ćerke jedne Splićanke,
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Grenland mobiliše Evropu? Da li Tramp sprema novi test?

Grenland mobiliše Evropu? Da li Tramp sprema novi test?

B92 pre 3 sata
Zašto je Trampov odbor za mir toliko opasan? Ukrajina strepi, Putin trlja ruke: 6 ključnih pitanja o inicijativi koja bi mogla…

Zašto je Trampov odbor za mir toliko opasan? Ukrajina strepi, Putin trlja ruke: 6 ključnih pitanja o inicijativi koja bi mogla da "ugasi" UN

Blic pre 4 sati
Električni BMW iX3 je veliki hit: Proizvodnja ne može da isprati potražnju

Električni BMW iX3 je veliki hit: Proizvodnja ne može da isprati potražnju

Vesti online pre 4 dana
Ko je lepotica u koju su svi gledali na meču Srbija-Mađarska: Niko nije znao da je Zvezda Granda sestra vaterpoliste

Ko je lepotica u koju su svi gledali na meču Srbija-Mađarska: Niko nije znao da je Zvezda Granda sestra vaterpoliste

Mondo pre 3 dana
Srpski vaterpolista je brat zvezde Granda! Plavokosa lepotica sa srpskom trobojkom bodrila Delfine u Areni

Srpski vaterpolista je brat zvezde Granda! Plavokosa lepotica sa srpskom trobojkom bodrila Delfine u Areni

Telegraf pre 3 dana
Popularna "Zvezda Granda" je sestra našeg vaterpoliste Bodri ga tokom utakmica, i publika je imala prilike da je vidi na meču…

Popularna "Zvezda Granda" je sestra našeg vaterpoliste Bodri ga tokom utakmica, i publika je imala prilike da je vidi na meču protiv Mađarske

Blic pre 3 dana
Zvezda Granda je sestra našeg vaterpoliste! Strastveno ga bodri na tribinama, evo o kome je reč (foto)

Zvezda Granda je sestra našeg vaterpoliste! Strastveno ga bodri na tribinama, evo o kome je reč (foto)

Kurir pre 3 dana

Ključne reči

UkrajinaMađarska

Zabava, najnovije vesti »

"Ovde doktor Petrović, dogodila se strašna nesreća..." Ženi je zazvonio telefon, počela je da se trese, ubrzo je shvatila da…

"Ovde doktor Petrović, dogodila se strašna nesreća..." Ženi je zazvonio telefon, počela je da se trese, ubrzo je shvatila da je sve bila prevara: "Čula sam viku, jauke!"

Blic pre 39 minuta
Zašto se stavlja kašika soli u veš mašinu i čemu služi

Zašto se stavlja kašika soli u veš mašinu i čemu služi

Blic pre 34 minuta
Ovo je prelepa devojka Nikole Jakšića: Ovako je vaterpolista pričao pre mesec dana o Evropskom prvenstvu: "Verujem da ćemo…

Ovo je prelepa devojka Nikole Jakšića: Ovako je vaterpolista pričao pre mesec dana o Evropskom prvenstvu: "Verujem da ćemo biti prvaci"

Blic pre 49 minuta
Miljana Kulić doživela nervni slom na lajvu, Nišlijka vređa i psuje ljude: Usijale se mreže

Miljana Kulić doživela nervni slom na lajvu, Nišlijka vređa i psuje ljude: Usijale se mreže

Blic pre 29 minuta
"Želim da razgovaram sa Stanijom, imamo o čemu da pričamo", Aneli Ahmić prekipelo zbog Asmina: "On je jedan smrdljivko"

"Želim da razgovaram sa Stanijom, imamo o čemu da pričamo", Aneli Ahmić prekipelo zbog Asmina: "On je jedan smrdljivko"

Blic pre 24 minuta