"Ovde doktor Petrović, dogodila se strašna nesreća..." Ženi je zazvonio telefon, počela je da se trese, ubrzo je shvatila da je sve bila prevara: "Čula sam viku, jauke!"

Policija je apelovala na građane na dodatni oprez Dvojac je uhapšen, a žena koju su zvali kaže da ju je sin spasao opasne prevare Dvoje prevaranata, 51-godišnja državljanka Ukrajine i 41-godišnji državljanin Mađarske, imali su pune ruke posla u potrazi za žrtvama pod Marjanom, koje su ciljano birali među starijom populacijom.

Policija im je uspešno stala na put. Brzom intervencijom su ih uhapsili, čime su okončane morbidne telefonske predstave kojima su ozbiljno uznemirili osobe s kojima su dolazili u kontakt. Obrazac prevare je poznat: muškarac se predstavljao kao lekar, dok je žena dramatizacijom, zapomaganjem i plačem iznosila priču o teškoj nesreći i stradanju bliskih osoba starijih građana sa kojima su stupali u kontakt. Nakon priče o navodnoj amputaciji noge ćerke jedne Splićanke,