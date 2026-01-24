"Putevi Srbije" upalili alarm! Ovom delu Srbije večeras preti ledena kiša! Ali to nije sve, najavljena još jedna opasna pojava…

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na vozače na povećanu pažnju zbog nepovoljnih vremenskih uslova Za vikend su u Timočkoj Krajini i okolini mogući kiša koja se ledi i poledica Javno komunalno preduzeće "Putevi Srbije" apelovali su danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Timočkoj Krajini i u okolnim brdsko-planinskim