Srpski klan Jovanović kupio mladu (16) za 85.000 evra! Kada je ušla u vilu, usledio je nezamislivi horor: Morala je da bude nevina i pokorna svekrvi, a oni su bili mozak operacije

Blic pre 29 minuta
Iz pronađenih dokumenata otkriveni su šokantni detalji o prisilnim brakovima maloletnih devojčica Nemačka javnost pažljivo prati suđenje, čiji se nastavak očekuje u narednim nedeljama Pet članova srpskog klana Jovanović suočava se sa teškim optužbama pred nemačkim sudom.

U porodičnoj vili istražitelji su pronašli zastrašujući dokument koji reguliše prodaju maloletnih devojčica pod nazivom "bračne obaveze". Najpoznatiji slučaj odnosi se na 16-godišnju Rominu S. Njen otac ju je, prema navodima optužnice, prodao klanu za 85.000 evra, predstavljajući je kao "dobrog lopova". Da li je takva prodaja bila formalno dokumentovana nije u potpunosti razjašnjeno, ali ugovor pronađen u kući porodice otkriva zastrašujuće detalje o trgovini
