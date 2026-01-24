(Video) Donbas je Putinov Grenland: Rusija očajnički pokušava da osvoji ovaj komad ukrajinske zemlje, postao je ključna prepreka za mir

Za Rusiju, kontrola nad Donbasom simbolizuje ostvarenje geopolitičkih ciljeva.

Ukrajina ne odustaje od svojih teritorijalnih prava i strategijskih interesa u Donbasu. Dok se trilateralni pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine odvijaju u Abu Dabiju, pitanje Donbasa ostaje u centru pažnje. Ova istočna ukrajinska oblast, bogata resursima i strateški važna, postala je simbol otpora za Ukrajinu i crvena linija za predsednika Zelenskog. Donbas, je Putinov Grenland: Komad zemlje koji Rusija toliko očajnički želi. On je čini se nepremostiva prepreka