Zašto mladi danas prvo pitaju roditelje pre nego što prihvate posao? Na razgovor za intervju, mamu pod ruku (video)

Blic pre 42 minuta
Zašto mladi danas prvo pitaju roditelje pre nego što prihvate posao? Na razgovor za intervju, mamu pod ruku (video)

Tržište rada u Srbiji pokazuje da je trenutno 337.306 nezaposlenih, a među njima više od 18% čine mladi između 15 i 30 godina. Za mnoge od njih, prelazak sa školskih klupa na prvi posao nije lak - prosečno je potrebno skoro dve godine da se nakon završetka obrazovanja nađe prvo zaposlenje.

Nacionalna služba za zapošljavanje nudi različite mogućnosti - od obuka, stručnih praksi i pripravništava, do subvencija za samozapošljavanje i programa garancija za mlade, pokrenutog u martu 2025. godine. Ipak, statistika i iskustva pokazuju da formalna podrška nije dovoljna: mladi često nisu spremni da samostalno zakorače na tržište rada, a neki na prvi intervju i dalje dolaze u pratnji roditelja, što je češći trend i u drugim zemljama poput Amerike.
