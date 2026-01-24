Zašto mladi danas prvo pitaju roditelje pre nego što prihvate posao? Na razgovor za intervju, mamu pod ruku (video)

Tržište rada u Srbiji pokazuje da je trenutno 337.306 nezaposlenih, a među njima više od 18% čine mladi između 15 i 30 godina. Za mnoge od njih, prelazak sa školskih klupa na prvi posao nije lak - prosečno je potrebno skoro dve godine da se nakon završetka obrazovanja nađe prvo zaposlenje.

Nacionalna služba za zapošljavanje nudi različite mogućnosti - od obuka, stručnih praksi i pripravništava, do subvencija za samozapošljavanje i programa garancija za mlade, pokrenutog u martu 2025. godine. Ipak, statistika i iskustva pokazuju da formalna podrška nije dovoljna: mladi često nisu spremni da samostalno zakorače na tržište rada, a neki na prvi intervju i dalje dolaze u pratnji roditelja, što je češći trend i u drugim zemljama poput Amerike. Mladi danas