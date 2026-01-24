„Dobili smo zabrinjavajuće izveštaje i tražimo nepristrasnu istragu“: Šefica misije EP najavila novu posetu delegacije Srbiji…

Šefica delegacije Evropskog parlamenta (EP) Marta Temido rekla je na završnoj konferenciji za novinare ove delegacije da je misija EP dobila zabrinjavajuće izveštaje iz nekoliko oblasti, te dodala je tražila istragu o svim optužbama za neprikladno korišćenje sile.

Temido je najpre istakla da je ova poseta prva zvanična poseta Odbora za spoljna pitanja EP. „Misija je najavljena unapred na osnovu standardnih diplomatskih protokola i osetili smo se jako dobrodošli tokom svoje misije. Cenimo način na koji su nas civilno duštvo, političke stranke, novinari, predstavnici akademske zajednice i studenti i državni organi dočekali“, rekla je ona. Naglasila je da EP ostaje čvrst pružilac podrške Srbiji u svojoj evropskoj perspektivi.