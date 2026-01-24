Ministar Mali najavio kad se očekuje potpisivanje ugovora za NIS

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor Gaspromnjefta i MOL o kupovini ruskog udela u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS), dodajući da će se posle toga znati sve i po pitanju vlasničke strukture, prava i obaveza. „Imajući u vidu da je to za nas bio veliki problem, bez obzira na činjenicu da smo obezbedili i dovoljno rezervi svega, da građani nisu osetili to da više od sto dana nijedan