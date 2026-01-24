Ministar Mali najavio kad se očekuje potpisivanje ugovora za NIS

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Ministar Mali najavio kad se očekuje potpisivanje ugovora za NIS
Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor Gaspromnjefta i MOL o kupovini ruskog udela u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS), dodajući da će se posle toga znati sve i po pitanju vlasničke strukture, prava i obaveza. „Imajući u vidu da je to za nas bio veliki problem, bez obzira na činjenicu da smo obezbedili i dovoljno rezervi svega, da građani nisu osetili to da više od sto dana nijedan
