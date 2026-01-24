„Pobeda se ne čeka, pobeda se osvaja“: Studenti u blokadi pozivaju na akciju danas ispred Skupštine

Danas pre 1 sat  |  D. D.
„Pobeda se ne čeka, pobeda se osvaja“: Studenti u blokadi pozivaju na akciju danas ispred Skupštine

Studenti u blokadi pozvali su građane da se danas pridruže akciji „Zajedno uz studente“ na Trgu Nikole Pašića od 11 do 17 sati, kako bi upoznali studente i grupe koje stoje uz njih, i da, ukoliko nisu, ostave potpis na studentskim štandovima u okviru akcije „Raspiši pobedu“.

Ovo je prilika da lično upoznaš grupe koje mesecima bezuslovno stoje uz studente i da postaneš deo promene kao aktian član jedne od mnogobrojnih formalnih i neformalnih organizacija koje se bore zajedno sa studentima za pravednije, solidarnije i odgovornije društvo, naveli su studenti u blokadi na društvenim mrežama. Постани део мреже. ❤️ Видимо се у суботу! pic.twitter.com/28XvvArCL4 — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) January 22, 2026 Pobeda se ne čeka, pobeda
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danas u Beogradu skup Zajedno uz studente — objavljen program i spisak učesnika

Danas u Beogradu skup Zajedno uz studente — objavljen program i spisak učesnika

Glas Šumadije pre 1 sat
"Zajedno za studente": IT zajednica organizuje danas skup u Beogradu

"Zajedno za studente": IT zajednica organizuje danas skup u Beogradu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Twitter

Zabava, najnovije vesti »

Srpski milioner napravio privatnu bolnicu u svom rodnom kraju: U kući se nalaze profesionalni medicinski kreveti, tu je i…

Srpski milioner napravio privatnu bolnicu u svom rodnom kraju: U kući se nalaze profesionalni medicinski kreveti, tu je i stručno osoblje.

Blic pre 3 minuta
Mikele Morone partijao sinoć u centru Beograda: Oduševljen Srbijom, sve oči uprte u zgodnog glumca

Mikele Morone partijao sinoć u centru Beograda: Oduševljen Srbijom, sve oči uprte u zgodnog glumca

Mondo pre 8 minuta
Pre „Hajde da se volimo“ Brena je igrala u komediji sa Nikolom Simićem: Film je koštao pravo bogatstvo

Pre „Hajde da se volimo“ Brena je igrala u komediji sa Nikolom Simićem: Film je koštao pravo bogatstvo

Nova pre 8 minuta
Neočekivana odluka Kije Kockar: Donela važnu odluku i javno se oglasila: "Samo ako je za mene hitno"

Neočekivana odluka Kije Kockar: Donela važnu odluku i javno se oglasila: "Samo ako je za mene hitno"

Kurir pre 8 minuta
Nakon gužvi za praznike, putnici se pitaju kako će na leto stići do Grčke uz novi EES sistem

Nakon gužvi za praznike, putnici se pitaju kako će na leto stići do Grčke uz novi EES sistem

Forbes pre 1 sat