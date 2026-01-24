„Pobeda se ne čeka, pobeda se osvaja“: Studenti u blokadi pozivaju na akciju danas ispred Skupštine

Studenti u blokadi pozvali su građane da se danas pridruže akciji „Zajedno uz studente“ na Trgu Nikole Pašića od 11 do 17 sati, kako bi upoznali studente i grupe koje stoje uz njih, i da, ukoliko nisu, ostave potpis na studentskim štandovima u okviru akcije „Raspiši pobedu“.

Ovo je prilika da lično upoznaš grupe koje mesecima bezuslovno stoje uz studente i da postaneš deo promene kao aktian član jedne od mnogobrojnih formalnih i neformalnih organizacija koje se bore zajedno sa studentima za pravednije, solidarnije i odgovornije društvo, naveli su studenti u blokadi na društvenim mrežama. Постани део мреже. ❤️ Видимо се у суботу! pic.twitter.com/28XvvArCL4 — Studenti_U_Blokadi (@studentblokade) January 22, 2026 Pobeda se ne čeka, pobeda