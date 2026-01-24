Protest na aerodromu u Mineapolisu protiv deportovanja migranata, građani se sukobili sa policijom

Danas pre 8 sati  |  Beta-AP
Protest na aerodromu u Mineapolisu protiv deportovanja migranata, građani se sukobili sa policijom

Policija u Mineapolisu uhapsila je danas na aerodromu demonstrante koji su protestovali protiv antiimigracionih zakona i umešanosti domaće avio-kompanije Delta u deportovanju velikog broja ljudi.

Mreža sindikata, progresivnih organizacija i sveštenika pozvala je danas građane savezne države Minesota da ne idu na posao i ne šalju decu u školu u znak protesta zbog porasta antiimigracionih mera u Mineapolisu i Sent Polu, dok njihovi zvaničnici tvrde da je oko 100 sveštenika zbog toga uhapšeno. U Mineapolisu se demonstracije održavaju svaki dan od 7. januara, kada je agent Imigracione i carinske službe (ICE) upucao i ubio jednu ženu. Organizatori protesta
