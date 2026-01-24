Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore fabrike tekstila

U industrijskoj zoni u Novom Pazaru jutros oko 2 sata izbio je požar, saznaje RTS.

Gori više međusobno povezanih objekata, među kojima su i fabrike tekstila, kao i drugi proizvodni pogoni. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima. Požar je zahvatio više objekata u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i pričinio veliku materijalnu štetu. Velika količina zapaljivog materijala koji se