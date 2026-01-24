Vladimir Prebilič sa Jelenom Kleut u Novom Sadu: Teško mi je da kažem da li će se ime dekana Filozofskog fakulteta naći u izveštaju EP

Danas pre 13 minuta  |  A. Latas
Vladimir Prebilič sa Jelenom Kleut u Novom Sadu: Teško mi je da kažem da li će se ime dekana Filozofskog fakulteta naći u…

Evroposlanik Zelenih Vladimir Prebilič nakon što je položio venac kod Železničke stanice u Novom Sadu otišao je do kampusa.

Tamo su ga ispred Filozofskog fakulteta dočekali Jelena Kleut, profesorica koja je dobila otkaz i Smiljana Milinkov šefica Odseka za medijske studije na ovom fakultetu. Oni su zajedno otišli do obližnje zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta gde ih je dočekao dekan Srđan Rončević i gde su održali zajednički sastanak. Mi smo znali puno toga kada smo došli ovde, imali smo informacije šta se dešavalo i nedavno na Filozoskom fakultetu, ali nismo bili svesni dijapazona
