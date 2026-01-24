Zvaničnik UN traži od Irana da prekine represiju i obustavi smrtne kazne

Danas pre 3 sata  |  Beta
Zvaničnik UN traži od Irana da prekine represiju i obustavi smrtne kazne
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk je danas gtražio od vlasti Irana da „okončaju svoju brutalnu represiju“ nad demonstrantima, i obustave smrtne kazne, objavila je Kancelarija visokog komesara. „Pozivam iranske vlasti da se preispitaju, povuku se i okončaju svoju brutalnu represiju, uključujući suđenja po hitnom postupku i nesrazmerne kazne. Pozivam na trenutno puštanje svih onih koje su iranske vlasti proizvoljno pritvorile, i pozivam
