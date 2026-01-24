NIS na pragu nove ere: Konačan dogovor očekuje se do 20. marta

Dnevnik pre 17 minuta
NIS na pragu nove ere: Konačan dogovor očekuje se do 20. marta

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se očekuje da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS).

Mali je tokom obraćanja medijima u Madridu, gde je posetio štand Ekspa 2027 i Turističke organizacije Srbije na jednom od najvećih svetskih sajmova turizma FITUR u Madridu, rekao da će nakon potpisivanja konačnog ugovora biti poznato više detalja o vlasničkoj strukturi, ali i o drugim pravima i obavezama u vezi sa NIS-om. "Rokovi koji su i Mađari i Rusi međusobno sebi dali, jedan negde oko 20. marta da se taj konačni ugovor i potpiše i onda ćemo na kraju krajeva
NIN pre 6 minuta
Blic pre 17 minuta
RTV pre 52 minuta
RTK pre 41 minuta
Sputnik pre 51 minuta
RTS pre 41 minuta
Blic pre 37 minuta
