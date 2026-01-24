Prognoza marka čubrila Stiže kiša s otopljenjem, pa onda opet moguć pobvratak prave zime

U Srbiji i regionu narednih dana zadržaće se relativno toplo vreme uz povremenu kišu i jak južni vetar, dok bi zahlađenje i eventualna promena sinoptičke situacije mogli uslediti oko 7. februara, ali je taj scenario još uvek neizvesan, prognozira Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog amater.

Relativno toplo vreme trebalo bi da se zadrži sve do oko 7. februara, kada pojedini ansambl modeli Evropskog centra za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) nagoveštavaju pad temperature. Ta promena mogla bi biti povezana sa iznenadnim zagrevanjem visoko u atmosferi (SSW procesom) koje može izazvati ozbiljne promene u vremenu na nižim visinama i raspadom stratosfernog polarnog vrtloga. U nedelju se očekuje promenljivo oblačno i relativno toplo vreme, dok će samo na