Tuga! Dečak (12) preminuo nakon brutalnog napada ajkule. Prijatelji ga izvukli iz vode, nije mu bilo spasa.

KANBERA: Dečak iz Australije Niko Antić (12) preminuo je u bolnici nakon što ga je ugrizla ajkula u sidnejskoj luci, saopštila je danas njegova porodica.

Ajkula je napala dečaka u nedelju dok je sa drugovima skakao sa stena u Voklizu, oko devet kilometara od centralne poslovne četvrti Sidneja, preneo je Rojters. Prijatelji su ga izvukli iz vode i odveli u bolnicu sa teškim povredama obe noge. Desetine plaža, uključujući i one u Sidneju, zatvorene su ove sedmice nakon četiri napada ajkula za dva dana. U septembru je surfera ubila ajkula na plaži Long rif u Sidneju. U Australiji se prosečno godišnje dešava 20 napada