UNHCR naložio istragu o represiji protiv demonstranata u Iranu

Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHCR) osudio je danas Iran zbog kršenja ljudskih prava i naložio istragu o nedavnom obračunu vlasti te zemlje sa učesnicima antivladinih protesta, u kojima su ubijene hiljade ljudi. "Pozivam iranske vlasti da preispitaju, da se povuku i da okončaju svoju brutalnu represiju", rekao je visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk na hitnom zasedanju Saveta UN za ljudska prava u Ženevi, izražavajući zabrinutost za