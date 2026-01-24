UNHCR naložio istragu o represiji protiv demonstranata u Iranu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
UNHCR naložio istragu o represiji protiv demonstranata u Iranu
Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava (UNHCR) osudio je danas Iran zbog kršenja ljudskih prava i naložio istragu o nedavnom obračunu vlasti te zemlje sa učesnicima antivladinih protesta, u kojima su ubijene hiljade ljudi. "Pozivam iranske vlasti da preispitaju, da se povuku i da okončaju svoju brutalnu represiju", rekao je visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk na hitnom zasedanju Saveta UN za ljudska prava u Ženevi, izražavajući zabrinutost za
