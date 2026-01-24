Vojska SAD gađala brod za prevoz droge u Južnom Pacifiku, ubijene dve osobe

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Vojska SAD gađala brod za prevoz droge u Južnom Pacifiku, ubijene dve osobe
Južna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je danas da je izvela napad na brod za koji se navodi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, u kojem su ubijene dve osobe. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio uključen u operacije trgovine drogom", navodi se u saopštenju vojske na platformi X, koje prenosi Rojters. Dodaje se da su "dvojica narkoterorista ubijena, a jedan
