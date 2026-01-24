Zvanično saopštenje LEN-a posle ukidanja suspenzije Nikoli Jakšiću

Posle usvajanja žalbe Vateprolo saveza Srbije, i dozvole Nikoli Jakšiću da nastupi u finalnoj utakmici Evropskog prvensta, saopštenjem oglasila se Disciplinska komisija European Aquaticsa i obrazložila svoju odluku.

Saopštenje prenosimo u celosti i bez redakcijskih izmena. "Ispitali smo dostupne video materijale, kao i okolnosti pod kojima je odluka doneta tokom utakmice. Mora se jasno navesti da su sudije bile obavezne da donesu trenutnu presudu pod značajnim vremenskim pritiskom i u veoma napetoj atmosferi, pod uticajem intenziteta polufinalne utakmice i reakcije gledalaca. Na osnovu percepcije na terenu i dostupnih uglova u tom trenutku, odluka da se sankcioniše akcija kako