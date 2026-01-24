Zvanično saopštenje LEN-a posle ukidanja suspenzije Nikoli Jakšiću

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: euronews.rs
Zvanično saopštenje LEN-a posle ukidanja suspenzije Nikoli Jakšiću

Posle usvajanja žalbe Vateprolo saveza Srbije, i dozvole Nikoli Jakšiću da nastupi u finalnoj utakmici Evropskog prvensta, saopštenjem oglasila se Disciplinska komisija European Aquaticsa i obrazložila svoju odluku.

Saopštenje prenosimo u celosti i bez redakcijskih izmena. "Ispitali smo dostupne video materijale, kao i okolnosti pod kojima je odluka doneta tokom utakmice. Mora se jasno navesti da su sudije bile obavezne da donesu trenutnu presudu pod značajnim vremenskim pritiskom i u veoma napetoj atmosferi, pod uticajem intenziteta polufinalne utakmice i reakcije gledalaca. Na osnovu percepcije na terenu i dostupnih uglova u tom trenutku, odluka da se sankcioniše akcija kako
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vredan brejk Mege u Sloveniji, briljirali Marković i Kroflič

Vredan brejk Mege u Sloveniji, briljirali Marković i Kroflič

Sport klub pre 27 minuta
Zvanično o Jakšiću: Sudije nisu pogrešile, ali nije bilo namere

Zvanično o Jakšiću: Sudije nisu pogrešile, ali nije bilo namere

Sport klub pre 27 minuta
"Srbija je to iskoristila": Selektor Italije ne može da prežali jedan momenat polufinala

"Srbija je to iskoristila": Selektor Italije ne može da prežali jedan momenat polufinala

Mondo pre 26 minuta
Preokret Mege na krilima fantastičnog Markovića

Preokret Mege na krilima fantastičnog Markovića

B92 pre 12 minuta
Mega posle sjajnog preokreta savladala Iliriju

Mega posle sjajnog preokreta savladala Iliriju

Telegraf pre 16 minuta
Partizan zbog vaterpola promenio termin meča sa Igokeom

Partizan zbog vaterpola promenio termin meča sa Igokeom

Sportske.net pre 1 sat
Gospodski gest Mađara pred finale sa Srbijom

Gospodski gest Mađara pred finale sa Srbijom

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvo u vaterpolunikola jaksic

Sport, najnovije vesti »

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Danas pre 1 sat
Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Danas pre 2 sata
Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

Danas pre 3 sata
Nastavlja se fenomenalna forma Stankovića: Dva gola za zlata vrednu pobedu Briža u Župileru!

Nastavlja se fenomenalna forma Stankovića: Dva gola za zlata vrednu pobedu Briža u Župileru!

Hot sport pre 16 minuta
Bivši reprezentativac Srbije potpisao za beogradskog drugoligaša: Nezapamćen transfer u srpskom fudbalu

Bivši reprezentativac Srbije potpisao za beogradskog drugoligaša: Nezapamćen transfer u srpskom fudbalu

Mondo pre 16 minuta