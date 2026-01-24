Radnički i Crveni Đavoli udruženi u akciji – karta za IMT za svakog davaoca krvi

Glas Šumadije pre 23 minuta  |  Jovanka Nikolić
Fudbalski klub Radnički 1923 poziva sve humane ljude da se priključe akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana sutra, u službenim prostorijama kluba, u terminu od 9 do 13 časova.

Kao znak zahvalnosti, svaki davalac krvi dobiće ulaznicu za istočnu tribinu za utakmicu Radnički 1923 – IMT. Pored toga, navijači Radničkog, Crveni Đavoli, obezbedili su i poklon iz klupskog butika za svakog učesnika akcije. Krv ne mogu da daju lica mlađa od 18 godina, kao ni osobe koje su tetovirane u poslednjih šest meseci. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da se odazovu, pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija i još jednom pokažu da Radnički nije samo klub,
