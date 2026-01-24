Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Hot sport pre 1 sat
Kraj sezone za kapitena? Partizan potvrdio tešku povredu Vanje Marinkovića! (foto)

Ovo je ozbiljan udarac za crno-bele Trijumf i istorijski preokret Partizana nad Hapoelom ostali su u senci nakon potvrde da je Vanja Marinković u završnici meča doživeo rupturu Ahilove tetive.

Kapiten crno-belih povredio se neposredno pošto je trojkom obezbedio produžetak, a zatim je napustio teren i nije se vraćao u igru. Pregledi obavljeni u Minhenu pokazali su ozbiljnost povrede, zbog koje je neophodan duži oporavak. Klub iz Humske se oglasio zvaničnim saopštenjem. Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković, doživeo je povredu ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o
