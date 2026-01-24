Stanoje izdržao 30 sekundi da ne primi gol, težak put ka opstanku: Šampion preslišao Karagumruk!

Loša utakmica za Stanojevićev tim! Galatasaraj je nastavio trku na vrhu tabele, pošto je u 19. kolu Trendyol Superlige kao gost savladao Fatih Karagumruk rezultatom 3:1.

Ekipa Aleksandra Stanojevića, trenera koji je Partizan vodio u tri različita mandata, primila je gol već nakon 30 sekundi, kada je Gabriel Sara preciznim udarcem doneo prednost gostima. Karagümrük je uspeo da se vrati u meč golom Barışa Kalaycıja u 27. minutu, ali je to bilo sve od domaćina. Drugi deo pripao je lideru šampionata: Sara je u 51. minutu ponovo pogodio, ovoga puta glavom, a samo četiri minuta kasnije Osimhen je rutinski postavio konačnih 1:3. 🚨 GOAL!