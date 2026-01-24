Stanoje izdržao 30 sekundi da ne primi gol, težak put ka opstanku: Šampion preslišao Karagumruk!

Hot sport pre 1 sat
Stanoje izdržao 30 sekundi da ne primi gol, težak put ka opstanku: Šampion preslišao Karagumruk!

Loša utakmica za Stanojevićev tim! Galatasaraj je nastavio trku na vrhu tabele, pošto je u 19. kolu Trendyol Superlige kao gost savladao Fatih Karagumruk rezultatom 3:1.

Ekipa Aleksandra Stanojevića, trenera koji je Partizan vodio u tri različita mandata, primila je gol već nakon 30 sekundi, kada je Gabriel Sara preciznim udarcem doneo prednost gostima. Karagümrük je uspeo da se vrati u meč golom Barışa Kalaycıja u 27. minutu, ali je to bilo sve od domaćina. Drugi deo pripao je lideru šampionata: Sara je u 51. minutu ponovo pogodio, ovoga puta glavom, a samo četiri minuta kasnije Osimhen je rutinski postavio konačnih 1:3. 🚨 GOAL!
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Sportske.net pre 21 minuta
Kakva forma! Stanković nastavio niz u ludom meču sa sedam golova, pogodio i Jović!

Kakva forma! Stanković nastavio niz u ludom meču sa sedam golova, pogodio i Jović!

Sputnik pre 26 minuta
Dominacija Aleksandra Stankovića!

Dominacija Aleksandra Stankovića!

B92 pre 26 minuta
Iraola je doktor, a Liverpulova "trešnjica" je gorka - Bornmut u 95. srušio šampiona!

Iraola je doktor, a Liverpulova "trešnjica" je gorka - Bornmut u 95. srušio šampiona!

Sportske.net pre 56 minuta
Konačno Sevilja - Bilbao pao na "Pishuanu"!

Konačno Sevilja - Bilbao pao na "Pishuanu"!

Sportske.net pre 46 minuta
Preokret Sevilje za prekid crne serije, Gudelja koštao VAR

Preokret Sevilje za prekid crne serije, Gudelja koštao VAR

Sport klub pre 36 minuta
Stanković je klasa: Dva gola u pobedi nad Varegemom

Stanković je klasa: Dva gola u pobedi nad Varegemom

Sport klub pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanSuperligaAleksandar StanojevićaGalatasaraj

Sport, najnovije vesti »

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Rukometaši Danske pobedili Španiju na EP

Danas pre 1 sat
Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

Filipče: Dobili smo vladu potčinjenu, ucenjenu i kupljenu kešom i projektima Vučića i Orbana

Danas pre 3 sata
Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Specijalna nagrada za Damira Mikeca na „H end N kupu“ – pištolj za vrhunski rezultat

Danas pre 2 sata
Nastavlja se fenomenalna forma Stankovića: Dva gola za zlata vrednu pobedu Briža u Župileru!

Nastavlja se fenomenalna forma Stankovića: Dva gola za zlata vrednu pobedu Briža u Župileru!

Hot sport pre 17 minuta
Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Monako prekinuo seriju poraza, ali...

Sportske.net pre 21 minuta