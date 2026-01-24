Horor na venčanju u Pakistanu: U samoubilačkom napadu na kuću vođe mirovne milicije stradalo najmanje pet osoba

Kurir pre 4 sati
Horor na venčanju u Pakistanu: U samoubilačkom napadu na kuću vođe mirovne milicije stradalo najmanje pet osoba

Najmanje pet ljudi je poginulo, a deset je povređeno u samoubilačkom napadu tokom venčanja u kući provladinog vođe mirovne milicije u severozapadnoj pakistanskoj provinciji Hajber Pahtunhva, saopštili su zvaničnici.

Meta napada bombaša samoubice bila je kuća vođe provladine milicije u toj proviniciji Nura Alama Mehsuda, u okrugu Dera, prenosi pakistanski Tribjun. "Spasilačka služba prebacila je deset povređenih u bolnicu. Operacija spasavanja službe 1122 je još u toku", kazao je portparol spasilačke službe Bilal Ahmed Faizija. Povređeni su prebačeni u bolnice, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da se poveća. Na licu mesta su pronađeni ostaci bombaša samoubice.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Pakistan

Svet, najnovije vesti »

Kako je Tramp najnovijim komentarima razbesneo NATO saveznike

Kako je Tramp najnovijim komentarima razbesneo NATO saveznike

RTS pre 37 minuta
Rusija uoči druge runde pregovora: Bez rešenja teritorijalnog pitanja nema dugoročnog sporazuma

Rusija uoči druge runde pregovora: Bez rešenja teritorijalnog pitanja nema dugoročnog sporazuma

Sputnik pre 6 minuta
Rusija: Prekid progona UPC jedan od uslova za rešenje ukrajinske krize

Rusija: Prekid progona UPC jedan od uslova za rešenje ukrajinske krize

Sputnik pre 17 minuta
Amerika najavila vojni samit o bezbednosti zapadne hemisfere

Amerika najavila vojni samit o bezbednosti zapadne hemisfere

Sputnik pre 6 minuta
Jedini čovek koji je Trampu pokazao zube Njegove reči odjekuju svetom: Smirenim tonom porazio je eksplozivnog lidera

Jedini čovek koji je Trampu pokazao zube Njegove reči odjekuju svetom: Smirenim tonom porazio je eksplozivnog lidera

Blic pre 27 minuta