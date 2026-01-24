Siner povraćao, jedva hodao po terenu - i na kraju ipak prošao dalje! Italijan posle neviđene drame izborio plasman u osminu finala! (video)

Kurir pre 7 minuta
Siner povraćao, jedva hodao po terenu - i na kraju ipak prošao dalje! Italijan posle neviđene drame izborio plasman u osminu…

Teškom mukom aktuelni šampion Australijan opena, Janik Siner, izborio je plasman u osminu finala Australijan opena.

Posle tri sata i 40 minuta borbe po nesnosnoj vrućini savladao je borbenog Amerikanca Eliota Spicirija sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 i izborio plasman u narednu rundu takmičenja. Pitanje je da li bi mu to pošlo za rukom, da organizatori meča posle gubitka prvog seta nisu odlučili da prekinu susret i zatvore krov na "Rod Lejver areni". U pravom trenutku dobio je predah, koji mu je bio neophodan - napravio preokret i sprečio senzaciju. Eliot je osvojio prvi set protiv
Hot sport pre 7 minuta
Mondo pre 27 minuta
RTS pre 7 minuta
Telegraf pre 42 minuta
Telegraf pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Telegraf pre 2 sata
Glas Šumadije pre 7 minuta
RTS pre 42 minuta
Hot sport pre 12 minuta
Hot sport pre 7 minuta
Hot sport pre 22 minuta