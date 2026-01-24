Konobarica iz bara smrti dobila "etiketu" devojke sa kacigom: "Verovala je ljudima, to je koštalo života"

Mondo pre 30 minuta  |  Mila Matović
Konobarica iz bara smrti dobila "etiketu" devojke sa kacigom: "Verovala je ljudima, to je koštalo života"

Na Novu godinu, požar u baru Le Konstelasion u alpskom odmaralištu Kran-Montana odneo je 40 života i ozbiljno povredio više od 100 ljudi.

Sijana, koja je samo sledila naređenja vlasnika bara da "Stvori atmosferu", poginula je dok je držala flaše šampanjca sa zapaljenim bakljama. Njeni roditelji sada raskrinkavaju pokušaje vlasnika Žaka i Žesike Moreti da je iskoriste i traže da se Sijana pamti po njenoj spontanosti, lepoti i dobrom srcu, a ne po nesrećnoj noći koja je promenila živote mnogih. "Ona je verovala ljudima i platila najvišu cenu", započinju roditelji stradale devojke. Među dragocenim
