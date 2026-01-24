"Nećemo valjda igrati od 5. do 8. mesta?": Jakšiću samo jedna misao prošla kroz glavu pre gola Grcima

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić bio je strelac neverovatnog gola u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Parizu.

Gotovo ništa nije ukazivalo na to da će meč sa Grcima biti tako neizvestan ostalo je još svega šest sekundi do trijumfa naše zemlje, a onda je rival je preko Angelosa Vlahopulosa stigao do velikog izjednačenja. Kapiten Jakšić je preuzeo odgovornost i preko trojice igrača u odbrani doneo istorijsku pobedu Delfinima. A, kakav je osećaj bio posle plasmana u polufinale Igara opisao je u MONDO podkastu "Priča za medalju". Srbija u nedelju igra finale Evropskog prvenstva