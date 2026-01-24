Poznato kada bi trebalo da bude potpisan ugovor o prodaji NIS-a: Ministar finansija očekuje pozitivan ishod

Mondo pre 38 minuta  |  Mihajlo Sfera
Poznato kada bi trebalo da bude potpisan ugovor o prodaji NIS-a: Ministar finansija očekuje pozitivan ishod

Očekuje se da do 20. marta bude potpisan konačni ugovor između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o kupovini Naftne industrije Srbije (NIS).

Ovo je izjavio prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali je tokom obraćanja medijima u Madridu, gde je posetio štand Ekspa 2027 i Turističke organizacije Srbije na jednom od najvećih svetskih sajmova turizma FITUR u Madridu, rekao da će nakon potpisivanja konačnog ugovora biti poznato više detalja o vlasničkoj strukturi, ali i o drugim pravima i obavezama u vezi sa NIS-om. "Rokovi koji su i Mađari i Rusi međusobno sebi dali, jedan negde oko 20.
