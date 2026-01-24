"Zaslužili smo ovo, mislima smo uz Vanju": U Partizanu su uz kapitena u istorijskoj noći

Aca Matović pomoćni trener Partizana rekao je da je pre svega agresija crno-belih donela veliki preokret u pobedi protiv Hapoela u Minhenu.

Bio je to istorijski preokret, kakav crno-beli još nisu napravili u Evroligi. "Posle dela u kojem smo gubili 25 poena, u drugom delu meča počeli smo agresivnijom igrom, sa više truda. Vanja Marinković i Arijan Lakić pokazali su kako bi trebalo da igramo, u određenim trenucima pogodili smo jako važne šuteve. i mislim da smo na kraju zaslužili pobedu", rekao je posle meča pomoćni trener Aleksandar Matović, koji je vodio ekipu posle isključenja Đoana Penjaroje. "Nešto