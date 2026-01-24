Selaković: Korišćenje sile protiv mladih - demonstracija moći i pokušaj zastrašivanja

N1 Info pre 19 minuta  |  Beta
Selaković: Korišćenje sile protiv mladih - demonstracija moći i pokušaj zastrašivanja
Kordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković izjavila je da se tvrdnja da je policija u Novom Sadu postupala profesionalno ne može prihvatiti zdravorazumski, a kamoli pravno, ocenjujući da se represija pojačava kada vlast proceni da je unutrašnji pritisak veći od spoljnog rizika. "Profesionalno postupanje podrazumeva pre svega proporcinalnost, nužnost i poštovanje prava građana. Scene koje smo videli, koje uključuju prebijanje studenata i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

B. Selaković: Korišćenje sile protiv mladih, demonstracije moći policije i pokušaj zastrašivanja

B. Selaković: Korišćenje sile protiv mladih, demonstracije moći policije i pokušaj zastrašivanja

Danas pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

AMSS: Oprez zbog poledice i opasnosti od odrona

N1 Info pre 3 minuta
AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

AMSS upozorio na poledicu i opasnost od odrona

Insajder pre 3 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Bloomberg Adria pre 3 minuta
AMSS: Poledica i opasnost od odrona

AMSS: Poledica i opasnost od odrona

Danas pre 4 minuta
Vremenska prognoza za 24. januar

Vremenska prognoza za 24. januar

Danas pre 14 minuta