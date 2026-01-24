Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Na Trgu Nikole Pašiće u organizaciji IT Blokade, na koji su pozvali i studenti u blokadi i druga udruženja koja ih podržavaju, organizovan nastavak prikupljanja potpisa za zahtev za vanredne parlamentarne izbore.

Skup pod nazivom "Zajedno za studente", kako je objavila IT Blokade organizovan je povodom obeležavanja godinu dana podrške dela IT zajednice studentima i u okviru njega postavljeni su štandovi nevladinih organizacija na kojima su izloženi suhomesnati proizvodi, domaći proizvodi, majice, pištaljke, kutije za donacije, a postavljen je i transparent "IT BLOKADA - Godina prođe, dan nikad".
