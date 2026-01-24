Jaka zimska oluja u SAD: Otkazano više od 8.000 letova

NIN pre 50 minuta  |  Tanjug
Jaka zimska oluja u SAD: Otkazano više od 8.000 letova

Više od 8.000 avionskih letova otkazano je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog najavljene zimske oluje, objavila je danas internet stranica za praćenje letova FlightAware.

Više od 3.400 letova je odloženo ili otkazano danas, a više od 5.000 je otkazano za sutra širom SAD, prenosi AP. Komunalna preduzeća se spremaju za nestanak struje jer drveće i dalekovodi prekriveni ledom mogu nastaviti da padaju i u vremenu nakon što prođe oluja, čiji se najjači udari očekuju za vikend. Pod upozorenjem na snažnu zimsku oluju je oko 140 miliona ljudi, od Novog Meksika do Nove Engleske, a upozorenja su izdata na jake snežne padavine i ledeni pojas
