NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOK-a, kompanija iz UAE manjinski partner

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOK-a, kompanija iz UAE manjinski partner

Izvršni direktor mađarske kompanije MOL Đerđ Bača izjavio je da je prilika za kupovinu Naftne industrije Srbije (NIS) istorijska jer retko dolazi do takvih mogućnosti u sprovođenju korporativnih strategija, kao i da je srpsko tržište strateško tržište za MOL već 20 godina.

Bača je istakao da MOL želi da bude vodeća naftna kompanija na svim tržištima na kojima posluje. "Srpsko tržište je za nas strateško tržište, ono je u našoj strategiji već dugo vremena, otkako smo ušli na srpsko tržište pre skoro 20 godina, želeći da rastemo u Srbiji. Naš nikada izrečeni cilj bio je da dostignemo što višu poziciju na srpskom tržištu. Želimo da budemo najveći igrač u većini zemalja u kojima smo ušli na tržište. Mislim da je ovo istorijska
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Zajedničko preduzeće MOL-a i ADNOC-a preuzeće NIS, UAE će biti manjinski akcionar

Zajedničko preduzeće MOL-a i ADNOC-a preuzeće NIS, UAE će biti manjinski akcionar

Biznis.rs pre 1 sat
Bača: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško 20 godina

Bača: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško 20 godina

Politika pre 1 sat
Novi detalji prodaje: NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOC-a, finalizacija dogovora u martu

Novi detalji prodaje: NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOC-a, finalizacija dogovora u martu

Nova ekonomija pre 3 sata
Bacsa: Rijeka je ključna rafinerija za MOL

Bacsa: Rijeka je ključna rafinerija za MOL

SEEbiz pre 2 sata
"Naš neizgovoreni cilj je srpsko tržište", direktor MOL-a otkrio detalje pregovora za kupovinu NIS-a

"Naš neizgovoreni cilj je srpsko tržište", direktor MOL-a otkrio detalje pregovora za kupovinu NIS-a

Kurir pre 3 sata
Izvršni direktor kompanije MOL: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško već 20 godina

Izvršni direktor kompanije MOL: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško već 20 godina

Insajder pre 4 sati
Bača: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško 20 godina

Bača: Prilika za kupovinu NIS-a istorijska, srpsko tržište za MOL strateško 20 godina

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MađarskaMOLsankcije nis-u

Ekonomija, najnovije vesti »

Uzimao socijalnu pomoć, a živeo u luksuzu! Bračni par prevario sistem, pa im sve došlo na naplatu

Uzimao socijalnu pomoć, a živeo u luksuzu! Bračni par prevario sistem, pa im sve došlo na naplatu

Kamatica pre 15 minuta
Ko zaista kontroliše tržište kriptovaluta: Evo kako funkcioniše moć u digitalnom finansijskom sistemu

Ko zaista kontroliše tržište kriptovaluta: Evo kako funkcioniše moć u digitalnom finansijskom sistemu

Kurir pre 6 minuta
Vlada ponovo ograničila cene goriva - Nova Uredba važi 60 dana, poljoprivredni dizel ostaje 179 dinara

Vlada ponovo ograničila cene goriva - Nova Uredba važi 60 dana, poljoprivredni dizel ostaje 179 dinara

Ekapija pre 5 minuta
Premijeri Srbije i Republike Srpske potpisali sporazum za rekonstrukciju pruge

Premijeri Srbije i Republike Srpske potpisali sporazum za rekonstrukciju pruge

Biznis.rs pre 0 minuta
Ovo će biti najskuplji vojni avion na svetu

Ovo će biti najskuplji vojni avion na svetu

B92 pre 21 minuta