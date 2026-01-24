Ukrajinska obaveštajna služba: Rusija ima najviše četiri rakete „orešnik“

Rusija trenutno raspolaže sa najviše tri do četiri rakete "orešnik", ali planira da započne njihovu serijsku proizvodnju 2026. godine, izjavio je danas prvi zamenik šefa Spoljne obaveštajne službe Ukrajine Oleg Lugovski.

On je u intervjuu za Ukrinform ocenio da ta raketa ima pre svega političku, a ne vojnu ulogu, navodeći da se radi o "sredstvu za zastrašivanje" evropskih partnera Ukrajine, dok je njena borbena efikasnost upitna. On je naveo da je " orešnik" zasnovan na tehnologijama iz prošlog veka i da zahteva stalnu tehničku podršku i brzo otklanjanje problema. Dodao je da ukrajinske obaveštajne službe ocenjuju da su vojni kapaciteti Rusije i dalje ograničeni, naročito u