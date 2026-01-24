Novi detalji prodaje: NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOC-a, finalizacija dogovora u martu

Kupac Naftne industrije Srbije (NIS) biće zajedničko preduzeće MOL-a i ADNOC-a u čijoj bi strukturi mađarska kompanija bila većinski i kontrolni vlasnik, dok bi partner iz UAE bio manjinski akcionar.

U najnovijoj epizodi MOL Talks podkasta, Đerđ Bača, izvršni direktor za strategiju MOL Grupe, razgovarao je sa Ambrusom Halaszom, direktorom korporativnih komunikacija, o pozadini transakcije i narednim koracima. „Naš neizgovoreni cilj oduvek je bio da dostignemo najvišu moguću poziciju na srpskom tržištu. Po svom značaju, NIS transakcija je uporediva sa akvizicijama INA-e i Slovnafta. Kada se ukaže ovakva prilika, MOL joj pristupa veoma ozbiljno i usmerava sve