Fric hita ka pobedi, šokantno povlačenje sa Australijan opena

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Sedmi dan Australijan opena doneo je ekstremne uslove za igru i stvari koje se retko viđaju.

WINNERBET vam donosi najzanimljivije vesti direktno iz Melburna. Ekstremne vrućine koje su išle i preko 40 stepeni dovele su do toga da se mečevi prekidaju, a igrači su se suočavali sa neverovatnim izazovima. Janik Siner je preživeo dramu protiv anonimnog Amerikanca Specirija, a priznao je i da je imao grčeve u meču koji je dobio sa 3:1. Spektakl u pet setova koji je trajao 4.26 pripao je Lorencu Musetiju protiv Tomaša Mahača, dok je Lučijano Dardijeri iznenadio
