Francuzi i Portugalci odigrali najefikasniji meč u istoriji

Rukometna reprezentacija Francuske pobedila je danas u Herningu selekciju Portugalije rezultatom 46:38 (28:15) u meču Grupe 1 Evropskog prvenstva, što je najefikasniji meč u istoriji takmičenja. Francuska je posle prvog poluvremena rešila utakmicu u svoju korist, a sa 28 golova je oborila rekord po broju postignutih pogodaka u prvom poluvremenu na evropskim prvenstvima. Rukometaši Francuske su izjednačili rekord po broju postignutih golova na jednom meču evropskog