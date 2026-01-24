​Gi Parmelin: Politika ne sme da se meša u rad pravosuđa

Politika pre 3 sata
​Gi Parmelin: Politika ne sme da se meša u rad pravosuđa

​Dodao je da Švajcarska „ima drugačije procedure nego Italija”

Švajcarski predsednik Gi Parmelin izjavio je da može da razume da to što je sud oslobodio iz pritvora suvlasnika bara u Kran Montani, Žaka Moretija u kome je tokom proslave nove godine u požaru poginulo 40 osoba, predstavlja skandal, ali da Švajcarska „ima drugačije procedure nego Italija” i da politika ne sme da se meša u rad pravosuđa. „Moramo poštovati podelu vlasti, a politika ne sme da se meša. Pravosudni sistem mora da sprovodi svoje istrage transparentno i
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Konobarica iz bara smrti dobila "etiketu" devojke sa kacigom: "Verovala je ljudima, to je koštalo života"

Konobarica iz bara smrti dobila "etiketu" devojke sa kacigom: "Verovala je ljudima, to je koštalo života"

Mondo pre 3 sata
Švajcarski predsednik o puštanju Moretija: Politika ne sme da se meša u rad pravosuđa

Švajcarski predsednik o puštanju Moretija: Politika ne sme da se meša u rad pravosuđa

Telegraf pre 4 sati
Italija osudila puštanje na slobodu vlasnika švicarskog bara

Italija osudila puštanje na slobodu vlasnika švicarskog bara

SEEbiz pre 5 sati
Eleonora preživela požar u "klubu smrti": Objavila fotografije iz bolnice FOTO

Eleonora preživela požar u "klubu smrti": Objavila fotografije iz bolnice FOTO

B92 pre 5 sati
Italija povukla ambasadora zbog puštanja iz pritvora vlasnika kluba u Kran-Montani

Italija povukla ambasadora zbog puštanja iz pritvora vlasnika kluba u Kran-Montani

Radio 021 pre 6 sati
Italija ogorčena, Meloni reagovala zbog puštanja iz zatvora vlasnika bara smrti, naređeno povlačenje ambasadora: "Ovo je…

Italija ogorčena, Meloni reagovala zbog puštanja iz zatvora vlasnika bara smrti, naređeno povlačenje ambasadora: "Ovo je uvreda"

Blic pre 6 sati
Roditelji "devojke s kacigom" iz kluba smrti traže pravdu: "Naša ćerka nije krivac, ona je žrtva" FOTO

Roditelji "devojke s kacigom" iz kluba smrti traže pravdu: "Naša ćerka nije krivac, ona je žrtva" FOTO

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠvajcarskaItalijaNova godinapožar

Svet, najnovije vesti »

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante…

"Minesota je okupirana" Haos na ulicama nakon što je agent ubio medicinskog tehničara, bačene dimne bombe na demonstrante (foto)

Blic pre 9 minuta
Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i…

Grkljan prerezan, ležala je u lokvi krvi Marijanu (24) ubica je udarao, davio, bila je skoro obezglavljena: Njen dželat je i dalje na slobodi, a policija o njemu zna samo dve stvari (foto)

Blic pre 39 minuta
Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Horor tragedija potresla Rim: Muškarac ubio suprugu, dve nedelje kasnije roditelji počinili samoubistvo: "Sine, morali smo"

Blic pre 53 minuta
"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

"Slabi su, biće zbrisani!" Raskol sve dublji: Fitilj je zapaljen pre 70 godina, a sada bi sve moglo da eksplodira

Blic pre 1 sat
"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni…

"Hoćemo novac nazad, i to odmah!" Oglasio se Tramp povodom pucnjave u Minesoti: Spominje ilegalne i nasilne strance, ubijeni muškarac bio državljanin SAD

Blic pre 1 sat